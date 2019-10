Al via le iscrizioni per l’Accademia Tarquinia Musica: ecco l’elenco dei corsi

Tarquinia – L’accademia Tarquinia Musica apre le iscrizioni per il nuovo anno. Per il 2019/2020 la prestigiosa istituzione culturale della città etrusca promuove un ricco programma di lezioni di alta formazione musicale per accedere ai corsi triennali e biennali di conservatorio.

Venerdì 18 ottobre 2019, nell’ aula magna dell’ Istituto comprensivo Ettore Sacconi, si terrà alle 17 un incontro informativo. Tanti i corsi tra cui scegliere: chitarra, clarinetto, euphonium, pianoforte, sassofono, tromba, violino, violoncello, contrabbasso, flauto e fagotto.

Ma è anche possibile frequentare le lezioni di canto lirico e moderno e tecniche del canto, composizione, armonia e analisi, teoria musicale e storia della musica, propedeutica strumentale di base, e corsi propedeutici e musicoterapia. O seguire corsi di percussioni, perfezionamento e aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado e didattica della musica.

“Le lezioni sono in convenzione con il conservatorio Alfredo Casella ad Aquila – afferma la presidente Roberta Ranucci -. L’Accademia crede nel grande valore culturale e formativo della musica. Gli allievi sono preparati per accedere ai conservatori. Già molti di loro si sono laureati al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Alla teoria, inoltre, affianchiamo un’intensa attività concertistica”.

“Ringrazio la dirigenza scolastica dell’Istituto Sacconi, nella preside Dilva Boem, che ci ospita come di consueto nei locali della scuola, e la fondazione Carivit, per il sostegno economico garantito fin dalla nostra fondazione”, conclude la presidente.

Le lezioni inizieranno a novembre e saranno tenute dai maestri Roberta Ranucci, Chiara Chialli, Fabio Renato D’Ettorre, Piero Iacobelli, Matteo Caramaschi, Marco Ciamacco, Giampio Mastrangelo, Alessandro Camilletti, Simone Salza, Mauro Marcaccio, Giuliano Bisceglia, Matteo Scarpelli, Francesca Raponi, Giovanni Lorenzo Cardia, Laura Riccini, Massimo Giorgi e Pasquale Lucia. Il termine ultimo per iscriversi è il 31 ottobre. I moduli d’iscrizione sono già disponibili e scaricabili dal sito (leggi qui).

(Il Faro online)