Annullati i licenziamenti alla Opel di Fiumicino, Mattia: “Ora si ragiona su un piano diverso”

Fiumicino – “Le quattro ore di confronto serrato avuto in Commissione con l’azienda, i sindacati, gli amministratori comunali e l’assessore Claudio Di Berardino, hanno portato Peugeot SA a revocare la procedura di licenziamento per i 62 lavoratori dello stabilimento Opel di Fiumicino (leggi qui)”, si legge in una nota diffusa da Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione lavoro della Regione Lazio.

“Determinante – prosegue Mattia – è stato il vizio di forma che abbiamo sollevato in audizione, rilanciato il giorno dopo in Confcommercio dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Lo stop al licenziamento, oltre a riportare serenità all’interno di 62 famiglie, che hanno trascorso giorni infernali per quel fulmine a ciel sereno, consente di azzerare tutto e di poter ragionare su un piano diverso, per giungere ad una soluzione che garantisca i lavoratori e consenta all’azienda di continuare ad avere a Fiumicino uno stabilimento efficiente e produttivo. Un percorso in cui, come ha sempre fatto, la Regione Lazio è pronta a fare la propria parte, al fianco di un territorio già provato dalle numerose crisi del passato”, conclude.

(Il Faro online)