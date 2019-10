Anzio, cambia la procedura per richiedere la carta d’identità elettronica: ecco tutte le novità

Anzio – Il Comune di Anzio rende noto che a decorrere dal giorno venerdì 11 ottobre 2019, sarà attivo il sistema di prenotazione online della Carta di identità elettronica – CIE – sulla piattaforma dedicata “Prenotazioni CIE” del Ministero dell’Interno.

Per accedere al servizio occorre registrarsi (clicca qui) e prenotare online l’appuntamento. Inserito l’appuntamento, il sistema “Prenotazioni CIE” rilascerà una ricevuta che andrà stampata e consegnata allo sportello dell’ufficio anagrafe il giorno della presentazione della richiesta.

La ricevuta, congiuntamente all’appuntamento sul calendario, verrà altresì recapitata all’indirizzo e-mail indicato dal cittadino al momento della registrazione.

A seguito dell’attivazione della nuova procedura si comunica quanto segue:

· per evitare disagi e inutili code allo sportello il rilascio della CIE avverrà esclusivamente su prenotazione online mediante la suddetta procedura;

· gli appuntamenti rilasciati con il precedente sistema sono da considerarsi validi e confermati a tutti gli effetti;

· il precedente indirizzo mail prenotacie@comune.anzio.roma.it non sarà più utilizzabile per effettuare le prenotazioni;

· si ricorda che il rilascio della carta di identità cartacea avviene esclusivamente a fronte di una reale e documentata urgenza o ai cittadini iscritti all’A.I.R.E., i casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione che verrà trattenuta in copia dall’ufficio anagrafe, sono esclusivamente e tassativamente quelli previsti dalla circolare 4/2017 del Ministero dell’Interno del 31/03/2017:

· per motivi di viaggio;

· per motivi di consultazione elettorale.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare la sezione dedicata al rilascio della CIE sul sito istituzionale dell’Ente (clicca qui).

(Il Faro online)