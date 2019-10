Atletico Terme Fiuggi, la svolta con il Montegiorgio. Basilico: “Una vittoria che fa morale”

Fiuggi – E’ arrivata, finalmente è arrivata. L’Atletico Terme Fiuggi ha festeggiato domenica la sua prima vittoria stagionale in campionato, superando per 3-1 il Montegiorgio.

Forgione, Papaserio ed El Kayahary hanno steso la formazione di Baldassarri facendo esultare il Capo I Prati, sempre pronto a sostenere la formazione di Incocciati, anche nei momenti di difficoltà. Era da qualche settimana che giocatori, tecnico e dirigenti invocavano la cosiddetta svolta e questa, finalmente, è arrivata.

L’Atletico Terme Fiuggi ha vinto ed il futuro, adesso, fa meno paura. Lo pensa anche Giammarco Basilico, centrocampista biancorossoblu che con i suoi compagni ha firmato la prima gioia di stagione. “Abbiamo giocato davvero una bella partita, contro un avversario che non era affatto semplice da fronteggiare. Abbiamo approcciato bene alla gara e trovato il gol subito, dopo pochi minuti. Questo sicuramente ci ha agevolato durante la conduzione dell’incontro, tanto è vero che abbiamo anche trovato il raddoppio a metà tempo. Penso di aver dato il mio contributo nell’ora circa di gioco in cui sono stato impiegato. Questa vittoria ci voleva, ci dà morale e ci fa guardare avanti con più positività. Adesso dovremo essere bravi ad incanalare questa nuova energia negli allenamenti, cercando di andare ancora più forte. Da qui in avanti dovremo provare a fare lo stesso in ogni gara, ad iniziare dalla prossima contro l’Olympia Agnonese”.

(Il Faro on line)