Caso scuole chiuse a Sabaudia, arriva l’assemblea pubblica

Sabaudia – Sabato 12 ottobre alle 10, presso il Palazzetto dello Sport “A. Vitaletti” di via Conte Verde, si terrà un’assemblea pubblica durante la quale il sindaco Giada Gervasi esporrà chiaramente le attività predisposte dal Comune di Sabaudia per il ripristino del regolare svolgimento delle attività didattiche, a seguito dei recenti episodi che hanno interessato alcuni plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” e dell’Istituto Comprensivo “V.O. Cencelli” per via dell’aria irrespirabile che era stata registrata in alcune classi.

“Vista l’importanza del tema, riteniamo che i cittadini debbano essere coinvolti ed informati riguardo lo stato della situazione dei plessi scolastici e dello svolgimento dell’attività didattica – commenta il Sindaco. –

Siamo certi che tale iniziativa, promossa con l’obiettivo di trattare pubblicamente un tema di interesse collettivo -conclude la nota-, sarà accolta con partecipazione dalla cittadinanza”.

(Il Faro on line)