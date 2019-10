Cerenova, ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Cerveteri – “L’Associazione di Promozione Sociale ‘Accoglienza, Solidarietà, Humanitas e Ascolto’, in collaborazione con il Comune di Cerveteri – Assessorato alle Politiche alla Persona, con il coordinamento della Delegata per le Politiche della Pace e l’Integrazione delle Comunità Straniere, Lucia Lepore e con la collaborazione della Dott.ssa Carmen R. Chilet, presenta il progetto ‘Incontrarsi…’“, si legge in una nota diffusa dal Comune di Cerveteri.

“Il Progetto – proseguono – prevede l’acquisizione di competenze riguardo l’apprendimento e la comunicazione della lingua italiana come elemento essenziale nei processi d’integrazione e d’inclusione dei nuovi cittadini presenti sul territorio. I diversi livelli – pre A0, A0, A1, A2, saranno accompagnati da nozioni sulla cultura, la società e la normativa italiana in merito all’accesso ai servizi e alla partecipazione dei cittadini alla vita della nostra comunità”, ha dichiarato la presidente dell’Associazione A.S.H.A., Rossella Carissimi.

“Lo scopo di questa iniziativa – ha detto l’assessora Francesca Cennerilli – è di poter dare una prima risposta al bisogno attraverso azioni concrete per creare condizioni reali di inserimento e di comunità. La partecipazione al corso sarà gratuita per tutti, grazie al lavoro e all’impegno di tanti insegnanti volontari qualificati che da quest’anno si sono costituiti come Associazione per venire incontro più concretamente alle esigenze dei nuovi cittadini presenti su tutto il nostro territorio. Un aspetto che tengo a sottolineare è che i corsi, grazie soprattutto alla disponibilità dei docenti non avranno nessun costo per il nostro Comune. Le prime 7 edizioni dei corsi si sono rivelate molto utili ed estremamente formative per i partecipanti. Per questo invito la cittadinanza a diffondere la notizia tra i nostri concittadini stranieri che desiderano apprendere meglio la nostra lingua. Inoltre, desidero porgere i miei migliori auguri di buona riuscita nel lavoro all’Associazione di promozione sociale A.S.H.A, una nostra nuova realtà sociale che è nata per sostenere e promuovere progetti che hanno come scopo finale la promozione della persona e del suo benessere psicofisico”.

I corsi si svolgeranno presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova.

Il primo appuntamento è venerdì 25 ottobre alle ore 15.00.

(Il Faro online)