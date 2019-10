Cerveteri, nuovo ciclo di conferenze per festeggiare i 15 anni dall’ingresso nell’Unesco

Cerveteri – Giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 17,30 nella sala Ruspoli, si terrà la conferenza dal titolo “Caere fuori Caere”, che vedrà come relatore Alessandro Naso, ordinario di Etruscologia e Antichità italiche al dipartimento di Studi umanistici, dell’Università partenopea Federico II.

L‘iniziativa è inserita nei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario del riconoscimento di Cerveteri come patrimonio Unesco. Il week end inoltre, darà l’occasione di conoscere e riscoprire la storia e il territorio.

Sabato 12, alle ore 17,30, nell’aula consiliare del Granarone, Elisabetta Pallottino e Paola Porretta, saranno relatrici della conferenza, ad ingresso gratuito, “Raniero Mengarelli. Il giorno dopo invece, sarà possibile visitare la tomba delle Cinque sedie.

“Sarà un mese di ottobre ricco di appuntamenti culturali – ha dichiarato l’assessore Lorenzo Croci – relatori illustri si alterneranno nella nostra città in un ciclo di conferenze gratuite che, in tutti questi primi appuntamenti, hanno già riscosso un grande successo ed una ampia partecipazione di pubblico.

In questo mese – conclude Croci – ricominciano anche le visite guidate alla Necropoli della Banditaccia. Un’altra occasione per conoscere e apprezzare ancora di più l’immenso patrimonio della nostra città”. Per informazioni, chiamare il numero 0699552637.

(Il Faro online)