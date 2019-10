Crisi Alitalia, anche Lufthansa entra nelle trattative

Roma – Una partnership industriale per Alitalia. E’ questa la proposta contenuta nella lettera inviata da Lufthansa alle Fs spa. Lo si apprende da fonti della compagnia tedesca. Non sarebbe invece previsto, coerentemente alla posizione riaffermata anche negli ultimi giorni, un intervento sull’equity.

Lufthansa “ha inviato una lettera ‘per conoscenza’ al ministero ma il ministero dello Sviluppo economico ha un ruolo di vigilanza sulla struttura commissariale, non certamente di sponsor in una operazione di mercato che è tra privati”. Lo afferma il ministro Stefano Patuanelli a margine di una audizione spiegando di non avere valutazioni in merito. “Ho visto che c’è una lettera di Lufhansa indirizzata a Fs; la valuto asetticamente“, risponde a chi gli chiede quale sia il suo giudizio su un intervento della compagnia tedesca.

“C’è una scadenza il 15 ottobre” per Alitalia e “se ho autorizzato questa proroga significa che quella scadenza ce la possiamo permettere“, ha sottolineato Patuanelli, rispondendo così a chi gli chiedeva se fossero vere le indiscrezioni circa problemi di cassa per Alitalia.

(Il Faro online)