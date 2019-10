Fiumicino, Califano (Pd): “Una commissione regionale per le case Erp di Isolato Stazione”

Fiumicino – “Lunedì 14 ottobre alle ore 16 la Commissione Regionale Speciale per l’edilizia economica e popolare presieduta dalla consigliera Roberta Lombardi, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione, si occuperà della questione delle case Erp di Isolato Stazione a Fiumicino“, si legge in una nota diffusa dal consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“In questi ultimi mesi – prosegue Califano – la vertenza sulle case Erp di Isolato Stazione si è fatta via via più complicata, con il rischio che decine di famiglie si ritrovino in mezzo a una strada. Stiamo seguendo, per quanto di nostra competenza, da vicino questa problematica”, conclude.

(Il Faro online)