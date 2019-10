Fiumicino, Coronas (FI): “Migliorare il servizio per il rilascio della carta d’identità”

Fiumicino – “Non è possibile che, in un Comune vasto come quello di Fiumicino, il rilascio della carta d’identità avvenga in maniera così lenta e contorta: i residenti rischiano, infatti, di sprecare intere giornate in Municipio”, si legge in una nota diffusa da Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

“A seguito delle decine e decine di segnalazioni che mi sono giunte dai cittadini, dunque, ho deciso di presentare una mozione in Consiglio comunale per chiedere la riorganizzazione del servizio in maniera più intelligente ed efficiente – prosegue -, visto e considerato anche l’aumento demografico registrato negli ultimi anni a Fiumicino. Nella speranza che, a breve, attese infinite e numeri chiusi saranno solo un ricordo”, conclude Coronas.

(Il Faro online)