Masi (FdI): “A rischio chiusura un altro tratto di via dei Pescatori, il Municipio si svegli”

Ostia X Municipio – “La chiusura della strade sembra sia diventata l’unica soluzione per l’Amministrazione a 5 stelle. Ci risulta, da quanto detto in commissione, che verrà chiuso anche il tratto di via dei Pescatori che arriva fino a Ostia, creando così ulteriori disagi alla viabilità”. Lo dichiara il Consigliere di FdI Mariacristina Masi.

“Non c’è una programmazione, non ci sono fondi, così come stanno le cose non si provvederà alla manutenzione e alla riapertura della via per molto tempo. Abbiamo chiesto, grazie al Capogruppo di FdI in Campidoglio Andrea De Priamo, una Commissione in Campidoglio, è importante coinvolgere Roma per avere le risorse a disposizione e tutelare residenti e commercianti, avendo ben chiara l’importanza di via dei Pescatori per la viabilità del X Municipio”.