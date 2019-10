Montalto di Castro, al Padovani parte la nuova stagione teatrale

Montalto – “L’Assessorato alla Cultura del Comune di Montalto di Castro – si legge in un comunicato diffuso dallo stesso – annuncia la nuova stagione teatrale 2019/2020“.

“Si parte – proseguono – sabato 12 ottobre con la prima nazionale dello spettacolo ‘Piantando chiodi nel pavimento con la fronte’, per la regia di Pino Quartullo con Paolo Biag. Per la stagione di prosa grandi artisti del panorama italiano e internazionale calcheranno il palcoscenico del teatro Lea Padovani a cominciare da Massimiliano Gallo e Stefania Rocca in ‘Il silenzio grande’, per la regia di Alessandro Gassmann; Roberto Ciufoli con un classico delle festività natalizie in ‘A Christmas Carol’; Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi in ‘Donchisci@tte’. Per la prima volta al Padovani Ettore Bassi e Simona Cavallari in ‘Mi amavi ancora…’; Romina Mondello e Fabio Sartor in “Giro di vite” ed Enzo Iacchetti e Pino Quartullo in ‘Hollywood Burger’. Sul palcoscenico anche grandi comici, da Biagio Izzo ad Angela Finocchiaro ed un fantastico trio tutto al femminile con Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere in ‘Figlie di Eva’”.

“Per la musica torna a teatro il grande Massimo Ranieri con lo spettacolo ‘Sogno e son desto’ che offrirà al pubblico il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Sul palcoscenico inoltre Paolo Vivaldi, i solisti dell’Augusteo e il sassofonista Marco Guidolotti nello spettacolo ‘Il suono dell’immagine’ in una combinazione perfetta tra proiezioni e musica”.

“Per le famiglie l’immancabile appuntamento con la rassegna ‘A teatro con mamma e papà’ in cui le avventure di ‘Kirikù un eroe piccolo piccolo’, la magia de ‘La fabbrica dei sogni’ e la comicità delle gags clownesche del ‘Circo malandrino’ faranno vivere momenti di puro divertimento a grandi e piccoli”.

“Quest’anno oltre al tradizionale appuntamento con il Gala – Stelle internazionali della danza a cura del centro Studio Danza di Lorella Rocchetti e ‘Dance to the music’, la gara nazionale di Hip Hop, organizzata da ASD Sport Mix Due di Marco Cavalloro, il Padovani ospiterà il suggestivo spettacolo ‘Duum’, danza acrobatica con il gruppo Sonics. A chiudere la stagione 2019/2020 sarà la rassegna teatro sociale con due spettacoli realizzati dal Csr Maratonda di Montalto di Castro e gruppo Pegaso e associazione culturale ‘Astarte’ di Viterbo. Per gli amanti del cinema torneranno gli appuntamenti con le proiezioni cinematografiche del ‘Cinema al Teatro’ ogni terza domenica del mese. La stagione teatrale è realizzata dal Comune di Montalto di Castro con la collaborazione di Atcl, Regione Lazio e Mibac”, concludono.

Per informazione sulla campagna abbonamenti (inizio 10 ottobre) è possibile contattare il teatro comunale Lea Padovani al numero tel: 0766870115.

(Il Faro online)