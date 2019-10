Ostia: al via “Lega… ti al Mare”, la raccolta fondi per la “Susan G. Komen”

Ostia – Domenica 13 ottobre la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana apre le porte per un meraviglioso spettacolo sul mare, colorato di rosa, unendo una grande manifestazione sportiva ad un momento di solidarietà a sostegno di una nobile causa.

Dalle ore 10.00 circa presso la sezione di Ostia Lido della Lega Navale Italiana di Lungomare Caio Duilio 36 sarà organizzato un evento di raccolta fondi per la Susan G. Komen Italia. L’organizzazione, che nasce nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas, sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti, che ne è ancora l’attuale Presidente, lavora con attività di volontariato (anche medico), in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, e già in passato è stata ospite del Litorale Romano con importanti attività di raccolta (leggi qui).

Il programma di domenica 13 ottobre, vedrà alle ore 10.30 un rappresentante delle Istituzioni locali, impegnato a tagliare quel nastro rosa che darà il via all’entrata delle barche in acqua. Una specialissima regata della Classe Optimist con oltre 150 barche (premiazione domenica ore 17), che in occasione della raccolta fondi si disputerà, già dal sabato, con un nastro rosa che colorerà il mare a simboleggiare il nostro supporto alla Prevenzione, ed un aiuto concreto per favorire in maniera determinante una reazione psicologica positiva alla malattia, a vantaggio di una cura più efficace: il mare.

Subito dopo il taglio del nastro che darà il via all’entrata in acqua delle barche, vi sarà un momento dedicato ad alcuni interventi a sostegno della raccolta fondi e degli ambiziosi progetti della Susan G. Komen Italia. Due postazioni di volontari saranno presenti per raccogliere le donazioni con simpatici gadget.

Oltre ai Responsabili della Susan Komen Italia, e alla padrona di casa Carola De Fazio, Presidente della Sezione di Ostia Lido della Lega Navale Italiana, interverranno all’evento Silvana De Nicolò, Assessore Sport e Cultura X Municipio di Roma; Alfonso Formisano Comandante della Capitaneria di Porto di Ostia; e Alessandro Mei, Vicepresidente della FIV; invitata anche la Dott.ssa Psicoterapeuta Noemi Romana Bernardi, Presidente dell’Associazione “L’Albero delle molte Vite”, l’Associazione Oncologica del Litorale. L’associazione nata a marzo 2019, per rappresentare i pazienti oncologici del Litorale e sostenerli con tante attività terapeutiche non farmacologiche, denominate “La cura oltre la cura”, sostiene la Susan G. Komen Italia nelle sue attività, in particolare la Race For the Cure che ogni anno conta migliaia nuove presenze cariche di speranza.

Con l’occasione dell’evento di domenica, la Lega Navale Italiana di Ostia ricorda anche la possibilità delle donazioni online: SUSAN G. KOMEN ITALIA – IT17G0326803210052966541910, causale “LNI evento Lega…ti al mare”. La Lega Navale Italiana vi aspetta numerosi!

