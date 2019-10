Rugby Anzio Club, Under 14 e Under 18 vittoriose all’esordio in campionato

Roma – Inizia con due vittorie la stagione agonistica del Rugby Anzio Club, che nello scorso fine settimana ha visto scendere in campo le rappresentative Under 14 e 18. La prima, che è in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, sul terreno di casa del Tre Fontane ha seccamente sconfitto il Cisterna.

L’Under 18, che gioca sotto l’egida Lega Latina ha invece avuto la meglio per 21 a 10 dell’Unione Capitolina 2. Mete nel primo tempo di Cariotti su percussione centrale, di Suffer bravo a sfruttare uno spazio apertosi in campo aperto, e ad inizio secondo tempo di Torelli ancora su percussione centrale. Molto buono l’approccio alla gara dei ragazzi di mister Mangili, che solo nel finale pagavano un po’ dazio alla fatica e al nervosismo, portando comunque a casa un risultato molto importante.

Questa settimana a scendere in campo saranno ancora le rappresentative Under 14 e 18. La prima sarà di scena a Civita Castellana sabato alle ore 17, mentre l’Under18 se la vedrà domenica alle 12 contro il Torvajanica, si giocherà a Campoleone.

L’esordio della prima squadra nel campionato nazionale di serie C1 è previsto invece per il 20 ottobre, in trasferta a Colleferro.

(Il Faro on line)