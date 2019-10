AlimentiAMOci, all’Ospedale dei Castelli una giornata dedicata alla sana alimentazione

Salute e Benessere – L’obesità e il sovrappeso rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica: secondo l’Istat, 24 milioni di italiani sono in sovrappeso e 6 milioni sono affetti da obesità. La promozione di un’alimentazione sana e di un’adeguata attività fisica, dunque, è di fondamentale importanza per prevenire e contrastare l’aumento delle patologie croniche come ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete.

“AlimentiAMOci” ha l’obiettivo di rendere consapevoli i cittadini-utenti sui gravi rischi conseguenti al sovrappeso e all’obesità e di far conoscere loro tutte le attività messe in campo in questo ambito dalla Asl Roma 6. Ecco come si svolgerà l’iniziativa che si terrà lunedì 14 ottobre :

Nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale, dalle 9 alle 18, saranno presenti professionisti di varie specialità della Asl Roma 6, per soddisfare tutte le curiosità degli utenti su alimentazione e attività fisica; verrà allestita una grande piramide alimentare tridimensionale, utile a far comprendere al meglio ai bambini delle scuole ospiti della manifestazione, le proprietà degli alimenti e verranno predisposti stand per la degustazione di prodotti locali.

Nell’Aula Viola, dalle ore 9 alle ore 12:30 si svolgeranno attività ludiche e motorie dedicate ai bambini: “Costruiamo insieme la piramide alimentare”, “Indovina l’alimento” e verrà somministrato un questionario sull’alimentazione.

Nell’Aula Viola, dalle 15 alle 16 si terrà la Tavola rotonda.

Interverranno: Roberto Di Felice, Sindaco di Ariccia, Narciso Mostarda, Direttore generale Asl Roma 6, Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e all’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici Roma e Provincia, Pierluigi Bartoletti, Vice Presidente dell’Ordine dei Medici Roma e Provincia, Angela De Carolis, Direttore SIAN (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) Asl Roma 6, Antonino De Lorenzo Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roberto Corsi, Direzione Sanitaria dell’Ospedale dei Castelli. Moderatori: Mario Ronchetti, Direttore Sanitario Asl Roma 6 e Giuseppe Pajes, Direttore Dipartimento Area Medica Asl Roma 6.

