Anselmi e Calciolari: “Creare a Fiumicino un centro per bambini e ragazzi con disabilità”

Fiumicino – “Questa mattina ci siamo recate a Casal Selce presso ‘La Collina Storta’, un centro abilitativo e ricreativo dove vengono organizzate attività didattiche, educative e sociali all’aria aperta destinate all’integrazione di bambini e ragazzi con diverse abilità con bambini e ragazzi senza difficoltà“, dichiarano le assessore alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi e al Diritto degli animali e Attività produttive Flavia Calciolari.

“Si tratta – spiegano – di una vasta area verde, con strutture per diverse attività educative e ricreative per bambini, come giochi, aree attrezzate per l’interazione con gli animali ed altro, ed una struttura dedicata alle terapie abilitative di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Lo scopo della visita è stato quello non solo di conoscere da vicino questa meritoria realtà ma di discutere con i responsabili la possibilità di portare un’attività simile anche nel nostro territorio. Ci sono possibilità concrete – concludono – per realizzare qualcosa di simile nel Comune di Fiumicino”.

(Il Faro online)