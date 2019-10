Ardea, la Tarantino lascia il MS5 ed entra nel Movimento di Giovanni Toti

Ardea – A seguito dell’abbandono degli scranni di Governo della città del M5S, da parte del Consigliere Comunale di maggioranza, Anna Maria Tarantino e al suo ingresso nel Movimento di Giovanni Toti “Cambiamo”, i Consiglieri Regionali del Lazio, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, e il responsabile del comitato promotore regionale di “Cambiamo”, Mario Abbruzzese, danno il benvenuto nel loro gruppo alla ex pentastellata.

“La consigliera comunale di Ardea, Anna Maria Tarantino, – dichiarano Palozzi, Abbruzzese e Cicciarelli – lascia il Movimento 5 Stelle e aderisce a ‘Cambiamo’. Siamo molto soddisfatti dell’ingresso della consigliera Tarantino, donna competente, professionale e dall’elevata caratura politica e umana. Continua con forte slancio, dunque, il rinnovamento e il radicamento sui territori da parte del nostro partito, che vede aderire giorno dopo giorno amministratori ed esponenti locali.”

Anna Maria Tarantino ha voluto replicare alle “lusinghe” dei tre esponenti Regionali del neo Movimento, accentuando anche, la stima e la fiducia che il responsabile del comitato promotore provinciale di “Cambiamo”, Massimiliano Giordani (Consigliere Comunale ad Ardea) riveste nei suoi confronti.

“E’ un piacere entrare a far parte della grande famiglia di ‘Cambiamo’ – dichiara Tarantino -, il progetto politico fortemente voluto dal presidente Toti: ringrazio Adriano Palozzi, Pasquale Ciacciarelli, Mario Abbruzzese e il consigliere comunale di Ardea e responsabile del comitato promotore provinciale di ‘Cambiamo’, Massimiliano Giordani, per la fiducia e la stima riposta. Sono dell’opinione che ‘Cambiamo’ rappresenti una assoluta novità nel panorama politico attuale, un percorso rilevante per costruire una classe dirigente finalmente rinnovata, meritocratica e vicina alle istanze delle famiglie di Ardea. Principi e concetti estranei al Movimento Cinque Stelle, sempre più invaso da egoismi personali e smania di poltrone“.

(IL Faro online)