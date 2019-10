Castello di Santa Severa, tutto pronto per la Giornata delle famiglie al museo

Santa Marinella – Proseguono anche questo fine settimana le iniziative al castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, in collaborazione con il comune di Santa Marinella e Coopculture, per scoprire la lunga storia millenaria del complesso monumentale attraverso una serie di speciali visite a tema e attività di laboratorio per i più piccoli nell’ambito della Giornata delle famiglie al museo.

Accompagnati da una guida specializzata verranno ripercorse le tappe fondamentali della lunga storia del maniero, partendo dai resti delle costruzioni di epoca romana e tardo antica sui quali si estende un vasto cimitero, insediatosi a partire almeno dal IX secolo ed utilizzato presumibilmente fino al XIII-XIV secolo.

Si scoprirà che la struttura del castello vero e proprio si ha solo nel XIV secolo, con il complesso, a pianta rettangolare con torri angolari, circondato da un fossato e collegato da un ponte di legno alla imponente fortificazione cilindrica, il “Maschio”, anticamente chiamata La Torre del Castello o Torre Saracena, che fu fatta costruire a metà del IX secolo da papa Leone X e che, a seguito di ulteriori rifacimenti, è giunta a noi nella sua struttura del XVI-XVII secolo.

Si inizia Sabato 12 ottobre 2019, alle ore 11,20 con una visita guidata sulla Storia sacra al castello di Santa Severa. Dalle divinità etrusche al martirio di Santa Severa della durata novanta minuti.

Alle 16,30 un laboratorio per bambini, dai 6 ai 10 anni, Vita di bordo: conoscere la vita degli antichi marinai.

Mentre i bambini, sempre alle ore 16,30 possono partecipare alla visita guidata Il Castello baciato dal mare, Santa Severa terra d’approdo nei secoli.

La durata delle visite è di circa 90 minuti.

Il programma per domenica 13, prevede alle ore 11,20 la visita guidata Il Castello delle Meraviglie, storia di un maniero unico.

Alle ore 11,20 laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni: C’era una volta un Castello di Carta durata. Infine alle ore 16,30 la visita guidata Il borgo di Santa Severa: scavi, manufatti ed interventi di restauro dall’epoca etrusca ai giorni nostri.

Per partecipare alle attività si consiglia la prenotazione al numero: 06 39 96 79 99

Il costo della visita guidata è di quattro euro; i laboratori e l’ingresso al castello di sei euro ciascuno.

(Il Faro online)