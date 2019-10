Fiumicino, cinque giovani allievi della Mtda nel cast di “Mary Poppins”

Si è tenuta a Roma nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 9 ottobre, la conferenza stampa di “Mary Poppins”, il musical che promette d’incantare – e di far cantare – grandi e piccini.

Lo spettacolo, che andrà in scena al Sistina a partire dal 17 ottobre, vede fra i suoi protagonisti cinque giovanissimi e talentuosi allievi della Mtda – Music, Theater & Dance Academy di Fiumicino, reduce dal successo della prima nazionale de “La Sirenetta” (leggi qui): Riccardo Antonaci (di Viterbo), Margherita e Giulietta Rebeggiani (di Fiumicino), Claudia Pignotti (di Fiumicino) e Federico Coccia (di Fiumicino).

Cinque nomi che, quindi, vanno ad aggiungersi alla già nutrita Hall of Fame dell’Accademia, che è prima in Italia per numero di successi.

(Il Faro online)