Fiumicino, identificati e multati 5 incivili che abbandonano i rifiuti in strada

Fiumicino – “Grazie alla proficua collaborazione tra l’Ufficio Ambiente e la Polizia locale, che ringrazio per ciò che fanno quotidianamente, sono stati individuati 5 responsabili dello scempio ritrovato in via Bosa e via Ales ad Aranova e in via di Torrimpietra”.

E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che prosegue: “Le azioni che questa Amministrazione compie ogni giorno contro gli ‘zozzoni’ che deturpato il nostro bel territorio non si interrompono mai”.

“Come potete vedere dalle immagini, è stato abbandonato di tutto ai margini di queste strade, in mezzo alla campagna incontaminata. Adesso questi zozzoni saranno multati pesantemente per aver contribuito a queste discariche abusive di rifiuti”, aggiunge il Sindaco.

Che conclude: “I controlli dei nostri uffici e della Polizia locale proseguiranno senza sosta su tutto il territorio per individuare altri trasgressori”.

(Il Faro online)