Fregene, sospesa l’erogazione dell’acqua per venerdì 11 ottobre: ecco dove

Fiumicino – Acea Ato 2 informa che per consentire lavori urgenti sulla rete idrica di Fregene sarà necessario sospendere l’erogazione del flusso idrico dalle ore 8 alle 18 di venerdì 11 ottobre.

Le strade interessate saranno: via L’Ardenza, via Pegli, via Santa Marinella, via Foce Verde, via Nervi, via Santa Margherita Ligure e limitrofe.

(Il Faro online)