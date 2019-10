Il tifone Hagibis fa saltare Italrugby-All Blacks: Azzurri fuori dal Mondiale

Tokyo – Salta la sfida dell’Italia contro gli All Blacks ai Mondiali di rugby. Gli organizzatori della rassegna iridata in corso in Giappone hanno annunciato la cancellazione del match di sabato tra gli azzurri e la Nuova Zelanda e dell’Inghilterra contro la Francia “per la sicurezza pubblica” a causa dell’arrivo del tifone Hagibis.

In base alle ultime informazioni degli esperti meteo, “Hagibis è in predizione di essere il più grande tifone del 2019 e altamente suscettibile di provocare notevoli interruzioni nelle aree di Tokyo, Yokohama e Toyota per tutto il sabato, incluso il probabile arresto o interruzione del trasporto pubblico”, fanno sapere gli organizzatori del Mondiale in un comunicato.

“Di conseguenza – spiegano -, World Rugby e il comitato organizzatore hanno preso la decisione difficile, ma giusta, di annullare le partite nelle aree colpite per motivi di sicurezza. Le squadre interessate sono state informate. Per le partite che non vanno avanti come previsto, verranno assegnati due punti a ciascuna squadra in linea con le regole del torneo. È una situazione eccezionale, complessa e in rapida evoluzione e la sicurezza di gruppo e pubblica è la priorità numero uno. Questo è stato fondamentale in tutto il processo decisionale in collaborazione con gli esperti di informazioni meteorologiche del torneo, le città ospitanti, i luoghi e le squadre”.

Entrambi i match finiscono quindi 0-0 a tavolino e l’Italia chiude come terza del girone B con 12 punti, alle spalle di Nuova Zelanda (16) e Sudafrica (15) che accedono ai quarti. Inghilterra e Francia erano già qualificate. Ciò comporta l’eliminazione dell’Italrugby dalla competizione.

La partita di venerdì tra Australia e Georgia, valida per il girone D e in programma alle 19.45, si giocherà come previsto così come quella di sabato allo stesso orario tra Irlanda e Samoa a Fukuoka e valida per il girone A. Tutti i fan con i biglietti per una partita annullata riceveranno un rimborso completo.

Verrà fatto ogni sforzo per garantire che le partite di domenica vengano giocate. “Una valutazione approfondita dei luoghi avrà luogo dopo che il tifone è passato prima che sia presa una decisione definitiva domenica mattina”, si legge nel comunicato degli organizzatori, che suggerisce inoltre ai fan nelle aree di Tokyo, Yokohama e Toyota di rimanere al chiuso nella giornata di sabato.

“Pur facendo ogni possibile sforzo per mettere in atto un piano di emergenza che consentirebbe di giocare tutte le partite di sabato, sarebbe gravemente irresponsabile lasciare esposti squadre, tifosi, volontari e altro personale del torneo durante quello che si prevede essere un tifone grave”, spiega Alan Gilpin, direttore del torneo. “Comprendiamo pienamente che i fan di Inghilterra, Francia, Nuova Zelanda e Italia saranno delusi, ma crediamo che apprezzeranno che la loro sicurezza deve venire prima”.

Ironia sui social

Il tifone Hagibis fa saltare la sfida tra l’Italia e gli All Blacks ai Mondiali di rugby e sui social si scherza sulla ‘prestazione’ degli azzurri contro la super potenza della palla ovale. Il pareggio a tavolino per il popolo del web assume i connotati dell’impresa: “Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Pareggiare con gli All Blacks non è da tutti”, si legge su twitter.

“Incredibile. L’Italia del rugby non ha perso con gli All Blacks per la prima volta nella storia”, fa notare un appassionato della palla ovale. E ancora: “Vabbè, però che pavidi questi All Blacks che si sono attaccati alla scusa del tifone”; “Ci voleva un tifone per farci pareggiare con gli All Blacks! Meteo 1 – Aka 0”; “Per questa volta gli All Blacks si sono salvati…”. Qualcuno la prende più seriamente ed esprime rammarico per l’occasione persa dagli azzurri, che con un’improbabile vittoria contro la Nuova Zelanda avrebbero ancora potuto staccare il pass per i quarti di finale. “Una cosa incredibile, mai vista prima. Avremmo sicuramente perso, ma essere eliminati così è inaccettabile”.

Di questo ne parlano anche i fan del rugby all’estero: “Il modo in cui l’Italia è stata scaricata senza tante cerimonie è farsesco. Se alla Nuova Zelanda fosse servita una vittoria per passare il turno, gli organizzatori avrebbero cacciato gli All Blacks? Ovviamente no”.

(Il Faro online)