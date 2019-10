“Io non rischio”, anche a Formia la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione civile

Formia – Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese.

Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno alla nona edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. In contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Formia partecipa alla campagna “Io non rischio”.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per prepararsi ad affrontare un eventuale rischio terremoto, l’appuntamento è sabato 12 ottobre in Piazza Tommaso Testa dalle 9 alle 18 e domenica 13 in Piazza Aldo Moro dalle 9 alle 18.

Oltre al punto informativo, quest’anno per la prima volta i volontari del Ver Sud Pontino invitano i formiani ad un appuntamento speciale, perché le piazze si arricchiranno di iniziative ed eventi: i volontari, infatti, accompagneranno la cittadinanza in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e a come prepararsi ad affrontarli.

Per informazioni sulla piazza: Ver sud Pontino – presidente Antonio Tomao 3463400000.

(Il Faro on line)