Mercuri: “La foto della Tarantino con il logo di Cambiamo, mi ha fatto male”

Ardea – Continuano i commenti e le repliche della Politica locale alle dichiarazioni e soprattutto, alla decisione intrapresa dall’ex pentastellata Anna Maria Tarantino di lasciare il M5S e passare al Movimento di Giovanni Toti, “Cambiamo“.

Davide Mercuri, responsabile Organizer Meetup M5S dichiara – “Vedere questa foto mi ha fatto male, è stata una pugnalata al cuore, ma non soltanto per me ma per tutti noi attivisti che in questi due anni e mezzo abbiamo creduto e lottato insieme alla ormai ex consigliera del MoVimento 5 Stelle di Ardea in una battaglia immensa per cercare di portare avanti un cambiamento assai difficile, questo dovuto proprio ai disastri che per 40 anni hanno fatto ad Ardea i suoi nuovi colleghi di partito”.

E mentre dal Movimento di Toti, danno il benvenuto alla Tarantino, sia da “La Sinistra di Ardea” (leggi qui) che dallo stesso M5S le critiche sono decise e forti, rispetto il passo fatto dalla ex pentastellata, additandola come una “rinnovatrice” del vecchia politica locale.

“È inaccettabile – aggiunge Mercuri– che un portavoce eletto con i voti presi grazie al simbolo del Movimento 5 Stelle anziché dimettersi e tornare a casa, passi ad un altro partito. È inaccettabile leggere le sue dichiarazioni dove prova a giustificare questo orribile voltagabbana, è inaccettabile buttare veleno verso la nostra maggioranza che contro tutti e tutto sta cercando con un miliardo di difficoltà di provare a portare un cambiamento nella nostra città. È inaccettabile approdare in un ‘nuovo partito‘ dove di nuovo esiste solo il simbolo, con personaggi che fine all’altro ieri erano agli arresti domiciliari, personaggi dove ovunque hanno governato hanno lasciato disastri”.

Davide Mercuri, conclude il suo comunicato inducendo la Maggioranza di Governo della Città di andare avanti e tenere duro per portare a casa quanto da loro programmato.

“Auguro alla nuova consigliera una grande carriera politica – dichiara per chiudere Davide Mercuri – , altresì auguro alla nostra Maggioranza del MoVimento 5 Stelle di Ardea, al nostro immenso Sindaco, Mario Savarese al nostro Presidente Del Consiglio Lucio Zito e alla nostra capogruppo Debora Duranti di non mollare mai e di andare dritti fino in fondo perché noi questa battaglia la porteremo a casa!”

