Ostia, arriva la presentazione del libro “Le Lupe. Il racconto è un abbraccio”

Ostia – L’Associazione “L’Allegra Banderuola”, in qualità di ente attuatore del progetto “Le Lupe”, finanziato dal Bando 8 per Mille della Chiesa Valdese, in collaborazione con il Teatro del Lido e l’Associazione Culturale Il Tempio Degli Angeli, presenta, presso il Teatro del Lido di Ostia, il libro “Le Lupe. Il racconto è un abbraccio”. L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre alle ore 18.00 presso il foyer del Teatro del Lido, in via delle Sirene 22 ad Ostia Lido.

Il libro rappresenta il prodotto finale del progetto che ha voluto realizzare, nel territorio del Municipio X del Comune di Roma, azioni rivolte all’empowerment nei confronti di donne vittime di violenza o in condizioni di difficoltà o comunque a situazioni di disagio e ad interventi di prevenzione, contrasto e superamento della violenza di genere.

L’evento prevede momenti di reading di alcuni brani tratti dal libro con la partecipazione di Betta Cianchini, Viviana Mancini, Alessandro Marasca e Tiziana Scrocca.

(Il Faro online)