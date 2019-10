Pineto – E’ finita 1 a 0 per il Pineto la partita dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Una prova impegnativa per i ragazzi di Mister Scudieri. L’Ostiamare si ferma nella competizione e prosegue un campionato che la vede quinta a 11 punti nel Girone G.

Fino alla fine a caccia di un pareggio che non è arrivato per i biancoviola. Tante assenze in campo e tanto sacrificio da parte della compagine lidense. Una mentalità combattente ha contraddistinto il turno di Coppa, in trasferta.

Si torna in campo oggi per gli allenamenti consueti. Domenica arriva il Ladispoli all’Anco Marzio. Un derby di risalto per la settima giornata di campionato.

