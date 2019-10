Prevenzione incendi boschivi a Terracina, Zappone: “Modello vincente”

Terracina – In vigore dal 15 giugno al 30 settembre scorsi, il Servizio di avvistamento e prevenzione incendi della Città di Terracina si è rivelato di grande efficacia. Nessun incendio pericoloso – fanno sapere dal Comune -si è verificato nel territorio comunale, un risultato straordinario se si pensa a quanto accaduto due anni fa.

I numeri: circa 100 volontari impiegati in turni h24 per 108 giorni consecutivi (pari a 2592 ore di servizio), 21 interventi distribuiti tra la zone Le Mole, Frasso e Barchi, sette associazioni più la Protezione Civile Comunale e una telecamera infrarossi a lungo raggio. Dati che testimoniano uno sforzo enorme che ha consentito di proteggere con grande efficacia un territorio vasto e complesso.

I protagonisti del servizio sono stati gli enti firmatari del Protocollo d’Intesa per le attività antincendio boschivo prevenzione e avvistamento stipulato tra il Comune di Terracina, l’Ente Parco Ausoni e le associazioni Fare Verde, WWF Litorale Pontino, Legambiente, Racing Bike, Le colline di Santo Stefano, Outdoor Monte Leano, i cacciatori dell’Ambito Territoriale Caccia LT 2 e il Gruppo di Protezione Civile Comunale.

L’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone esprime tutta la sua soddisfazione: “La prima parola che mi viene in mente è grazie. A nome della comunità di Terracina esprimo la mia profonda gratitudine a tutti i volontari che si sono prodigati in un’opera di prevenzione preziosissima e di portata veramente notevole.

I numeri sono lì a testimoniare il lavoro svolto, che ci ha consentito di preservare il nostro patrimonio boschivo da una forma di criminalità odiosa e gravemente dannosa. Grazie di cuore alle associazioni ambientaliste, sportive, di cacciatori e alla Protezione Civile Comunale guidata dal Comandante della Polizia Locale Michele Orlando e coordinata da Silviano Valenti.

Ognuno dei volontari di queste organizzazioni – prosegue la nota – ha donato alla comunità un servizio straordinario. Come Amministrazione Comunale abbiamo messo a frutto, già dalla scorso anno, la dura esperienza del fuoco che mani criminali hanno appiccato per anni sulle nostre colline e montagne. Il primo e fondamentale passo compiuto è stato il Protocollo d’Intesa con le associazioni, affiancato quest’anno dall’ausilio di una telecamera infrarossi a lungo raggio.

La combinazione tra l’essenziale fattore umano e tecnologia è risultata decisiva. Dobbiamo essere fieri di questi risultati e puntare a fare ancora meglio. La prevenzione e la collaborazione tra istituzioni e società civile si sono rivelate ancora una volta modelli vincenti”.

Il Ten. Col. Michele Orlando elogia “l’eccellente lavoro svolto dai volontari ai quali va il mio ringraziamento. La Protezione Civile sta crescendo in personale, preparazione e mezzi. Siamo riusciti a partecipare a corsi di formazione di livello e ne frequenteremo altri in maniera da poter fronteggiare situazioni emergenziali sempre più complesse e impegnative. Lavoriamo in sinergia con la Protezione Civile Regionale, con i Vigili del Fuoco e con le altre forze dello Stato, garantendo un impegno che cresce in quantità e qualità”.

Il coordinatore della Protezione Civile Comunale Silviano Valenti afferma che “l’obiettivo è quello di migliorare sempre di più le nostre competenze per assicurare alla popolazione un livello di assistenza adeguato alle esigenze.

Quest’anno – conclude la nota – abbiamo registrato un boom di richieste di ingresso nella Protezione Civile: ci siamo dotati persino di una squadra di rocciatori che innalza sensibilmente la qualità del nostro gruppo e ne amplia le possibilità d’impiego. Stiamo crescendo in fretta anche grazie all’input dell’Amministrazione, che crede molto in questo strumento prezioso. Siamo soddisfatti, ma vogliamo e dobbiamo far crescere ancora molto una realtà veramente bella sia dal punto di vista umano che professionale”.

