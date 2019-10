Scuola Aspri a Sperlonga, avviate le procedure per il ripristino dei lavori

Sperlonga – L’amministrazione comunale di Sperlonga, dopo la sentenza di dissequestro della scuola Aspri (Leggi qui), ha chiesto alla Regione e al Ministero della Pubblica Istruzione la pronta restituzione dei fondi pubblici, bloccati già a suo tempo.

Non solo. Sono già state avviate le procedure tecniche e amministrative per completare l’intervento costruttivo, al fine di consegnare, nel più breve tempo possibile, una struttura sicura, e funzionale, dove saranno concentrate tutte le scuole di ogni ordine e grado (Scuole dell’infanzia, elementari e media inferiore) di Sperlonga.

“Si tratta di un’opera importante che ci consentirà di ammodernare l’intero plesso scolastico e di creare nuovi spazi e laboratori per ampliare e innovare l’offerta scolastica e le condizioni ambientali di vita e di studio dei nostri ragazzi.

Siamo felici e orgogliosi – ha affermato l’assessore Stefano D’Arcangelo-, di aver dimostrato, sia dal punto di vista tecnico-scientifico e sia sul versante giudiziario, di poter completare l’intervento in piena sicurezza e ridare ai nostri ragazzi una scuola più moderna e più bella che solo un anno fa sembrava irrimediabilmente perduta! La cosa più importante per noi e per l’intero paese è proprio questa: ridare la scuola ai nostri ragazzi!

Infatti, la perizia puntuale e approfondita dell’Università La Sapienza di Roma da una parte e – conclude la nota – la Sentenza Giudiziaria emessa dal Giudice dottor De Luca dall’altra, ci restituiscono onorabilità e giustizia.”.

(Il Faro on line)