Sicurezza a Parco Leonardo, Mazza: “Fare squadra con le associazioni del territorio”

Fiumicino – “Ci associamo allo sdegno già espresso da moltissimi cittadini e dalle tante realtà associative attive sul territorio, per il grave episodio accaduto a Parco Leonardo”.

Lo dichiara, in una nota, Luca Mazza, presidente dell’associazione Comune obiettivo di Fiumicino, in merito alla maxi rissa di Parco Leonardo (leggi qui).

“Quando accaduto – aggiunge il presidente – segnala ancora una volta lo stato di totale assenza di controllo del territorio da parte delle Istituzioni e si inserisce in una lunga scia di atti che hanno colpito il comprensorio”.

“I cittadini, sia coloro che hanno scelto di vivere a Parco Leonardo, sia coloro che semplicemente frequentano la zona, non meritano di essere trattati come cittadini di serie b”. Aggiunge Mazza.

“I problemi di Parco Leonardo si trascinano ormai da anni – prosegue – ed hanno attraversato le varie Amministrazioni di diverso colore che hanno guidato la nostra città”.

“Per questo – continua Mazza – appoggiamo in pieno la proposta avanzata da Energie per l’Italia Fiumicino: indire un Consiglio straordinario dedicato a Parco Leonardo, alla sua situazione attuale e a tutto ciò che può fare il Comune per risolverla”.

“Nell’auspicare un confronto aperto e costruttivo tra le forze politiche presenti in Consiglio comunale, come associazione siamo assolutamente d’accordo con il presidente del Comitato di quartiere, Antonio Canto: fare squadra con le varie associazioni del territorio”. Aggiunge Mazza.

“Manifestiamo sin da ora – conclude il presidente – la nostra disponibilità a collaborare con il Comitato e con tutti coloro che vorranno accogliere questo appello”.

