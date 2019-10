Coppa Italia, allo Sporting Hornets il primo round: Torrino C5 ko 7-4

Roma – Nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia Serie C lo Sporting Hornets si impone per 7-4 tra le mura amiche: la gara di ritorno al TSC.

Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio dopo meno di un minuto di gioco con il tap-in di Ottaviani. Il gol incassato scuote il Torrino, in campo con molti Under e con la testa al campionato: ci prova prima Maiali, che trova la risposta di Piermarini, poi Biraschi, la cui conclusione da calcio di punizione viene salvata sulla linea.

Poco dopo ancora Biraschi, dopo una spettacolare triangolazione con Preto De Rossi, non trova lo specchio della porta con un tocco morbido. Lo Sporting Hornets gioca bene, trova trame di gioco interessanti che, nel giro di 5 minuti, consentono ai padroni di casa di portarsi sul 3-0 grazie alle reti di Ottaviani e Galante. Passano pochi secondi e Mazzotti, servito in profondità da Cucunato, infila l’estremo difensore di casa un uno splendido tocco con il sinistro, e accorcia le distanze. Nel finale di tempo c’è spazio anche per la quarta rete dello Sporting Hornets ad opera di Farina.

Nella ripresa si vede un’altra gara: il Torrino ha subito due grandi occasioni per accorciare ulteriormente il risultato con Mazzotti, che per due volte manca di pochissimo la porta. Lo Sporting Hornets ne approfitta e, anche grazie a dubbie decisioni arbitrali, segna prima una rete contestata con Stoccada poi un con un calcio di rigore molto dubbio trasformato da Galante. Nel mezzo Maiali, al termine di una bella azione personale, realizza con il sinistro del 5-2. Ad otto minuti dalla fine il Torrino ha un sussulto: prima Delfini recupera un gran pallone, si invola verso la porta avversaria e con il sinistro fulmina Piermarini. Subito dopo Biraschi è il più lesto di tutti, approfitta di un errore in fase di impostazione dei padroni di casa e realizza il 6-4. Nel finale almeno altre due occasioni per riprendere la gara capitano a Biraschi e compagni, ma non è serata: lo Sporting Hornets arrotonda ulteriormente il risultato con il gol non irresistibile di Filipponi al suono finale della sirena.

Tabellino

Coppa Italia Serie C – 1° turno – Andata

Sporting Hornets – Torrino C5 7-4 (p.t. 4-1)

Sporting Hornets: Caiazzi, Macciocca, Filipponi, Patrone, Stoccada, Galante (C), De Crescenzo, Farina, De Lillo, Soldano, Piermarini, Ottaviani.

Torrino C5: Corsetti, Preto (C), Legnante, Baldanza, Delfini, De Rossi, Odorisio, Cucunato, Biraschi, Maiali, De Vita. All. Caiazzo

Marcatori: nel p.t. 00′:37″ Ottaviani (S), 11′:22″ Ottaviani (S), 15′:14″ Galante (S), 15′:33″ Mazzotti (T), 16′:16″ Farina (S); nel s.t. 05′:15″ Stoccada (S), 07′:22″ Maiali (T), 07′:41″ Galante (S), 12′:18″ Delfini (T), 12′:43″ Biraschi (T), 14′: 40″ Filipponi (S).

Arbitri: Massimiliano Modica (Roma 2), Pietro Sessa (Ciampino)

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)