Montalto di Castro, al Padovani la prima nazionale di “Piantando chiodi nel pavimento con la fronte”

Montalto – Il teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospiterà, il prossimo 12 ottobre (e in replica il 13 ottobre), la prima nazionale dello spettacolo “Piantando chiodi nel pavimento con la fronte”, che andrà poi in scena al teatro Cometa Off di Roma dal 15 al 20 ottobre.

“Piantando chiodi sul pavimento con la fronte” è stato portato per la prima volta in scena in Italia da Luca Barbareschi nel 1994, con un suo adattamento/riduzione ambientato in Italia. E da allora non è mai più stato rappresentato nel nostro paese. Questa versione, curata da Pino Quartullo con Paolo Biag, è integrale e fedelissima all’originale americano, anche per fermo volere dell’autore Eric Bogosian, che ha concesso i diritti dell’opera per due anni in esclusiva alla compagnia.

“Non finirò mai di ringraziare Paolo Biag per avermi dato l’opportunità di immergermi nel mondo di Bogosian, coinvolgendomi come regista per il suo spettacolo – si legge nelle note di regia di Quartullo -. Non abbiamo ritenuto necessario sostituire con personaggi italiani quelli americani (citati da Bogosian nel testo) per fare satira nostrana. Come certi grandi classici ben radicati nella propria epoca, ‘Piantando…”’ continua a raccontarci, forse ancor più oggi di quando fu scritto, la nostra contemporanea realtà impazzita. L’Italia di oggi, ma ancora meglio bisognerebbe dire gli italiani di oggi, assomigliano molto a certi americani anni ’90“, conclude.

(Il Faro online)