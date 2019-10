Ostiamare, dopo la Coppa Italia torna il campionato : il Ladispoli all’Anco Marzio

Ostia – Reduci dalla sconfitta, con eliminazione, in Coppa Italia, contro il Pineto, i ragazzi di Raffaele Scudieri tornano all’Anco Marzio per preparare il prossimo appuntamento di Campionato, in programma domenica 13 ottobre 2019, alle 15, a Via Amenduni contro il Ladispoli di Zeoli, nella gara valida per la 7ima giornata di andata del Girone G di Serie D.

Lidensi che arrivano da due vittorie consecutive, in virtù del successo ottenuto in casa sul Trastevere e quello, di sabato scorso, ad Ardea contro il Team Nuova Florida, mentre i ragazzi dell’Angelo Sale, dopo aver violato il campo del Budoni, sono incappati nella sconfitta casalinga contro l’Aprilia per 1 a 2, domenica scorsa.

Sarà di nuovo derby tirrenico a Ostia, dopo lo scoppiettante precedente del 4 novembre 2018. In quell’occasione fu l’Ostiamare a far sua la posta in palio, all’Anco Marzio, grazie al 3 a 2 finale. Doppio vantaggio dei Gabbiani, firmato Bertoldi-De Iulis, reazione del Ladispoli, che con Camilli e Cardella riesce ad acciuffare il pari. Ci pensa, però, Cabella a disegnare il gol del definitivo successo biancoviola.

L’ingresso all’evento avrà un costo, per gli spettatori, di 10 euro.

Foto : Claudio Spadolini

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)