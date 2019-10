Prevenzione tumori al seno, la Farmacia comunale Parco Leonardo in prima linea

Fiumicino – Anche quest’anno nel mese di ottobre si ripete un’importante e bella iniziativa, Ottobre Rosa, un intero mese dedicato alla sensibilizzazione di tutti al tema del tumore al seno e, ancor più, alla sua prevenzione.

Secondo le rilevazioni più recenti, questa neoplasia colpisce ogni anno oltre 50.000 donne, ma grazie alla ricerca e ad una sempre più accorta prevenzione assistiamo fortunatamente ad un progressivo e costante calo del tasso di mortalità associato a questa patologia.

Durante questo periodo la Farmacia comunale di Parco Leonardo partecipa a Ottobre Rosa, permettendo a tutti di dare il proprio contributo alla ricerca e alla campagna di sensibilizzazione su questo tema acquistando una spilla della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Questo piccolo gesto non è infatti importante solo per contribuire economicamente alla ricerca scientifica, ma anche per l’altrettanto centrale scopo di ricordare a tutti noi di non abbassare la guardia: una delle migliori armi a nostra disposizione rimane ancora una frequente e periodica attività di monitoraggio, tramite visite senologiche ed ecografie annuali, integrate dopo i quarant’anni da mammografie a cadenza biennale.

Questo insieme di attività di controllo e prevenzione, comunemente detto screening, ha lo scopo di consentire una precoce rilevazione di eventuali formazioni tumorali e di conseguenza una loro più efficace cura. Occorre ricordare che oltre allo screening, che rimane una forma preventiva secondaria, gli studi in materia confermano l’importanza di un’alimentazione sana e corretta, del mantenimento di un peso equilibrato e dell’attività fisica nella prevenzione primaria alla formazione di neoplasie al seno.

Farmacia comunale Parco Leonardo invita tutti a fare la propria parte e a dare un prezioso contributo a una nobile causa. È possibile farlo presso la sua sede di viale Donato Bramante, 49, dove sarà possibile anche chiedere ulteriori consigli e informazioni su questa patologia così delicata, contro la quale non bisogna mai abbassare la guardia.