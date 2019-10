“Sabaudia, bella e fragile”, ecco la mini rassegna cofinanziata dalla Regione con il bando Lazio delle Meraviglie

Sabaudia – “Sabaudia, bella e fragile.” Questo il titolo della mini rassegna promossa dal Comune di Sabaudia, cofinanziata dalla Regione con il bando Lazio delle Meraviglie e organizzata dall’Istituto Pangea Onlus nell’ambito delle attività di educazione, formazione e informazione del Labnet Lazio (Laboratorio Territoriale di Informazione ed Educazione Ambientale) del Comune.

Due le attività in programma dedicate a cittadini e visitatori, i quali potranno trasformarsi in ricercatori per un giorno, andando alla scoperta della ricchezza della biodiversità e dei fattori che la minacciano.

Il primo appuntamento è in programma domenica 13 ottobre dalle 10 alle 16 in Piazza del Comune mentre il secondo si terrà sabato 26 ottobre, stessa ora, in strada Lungomare all’altezza della passerella n.20. Nelle due giornate verranno organizzati turni di ricerca di circa 2 ore; i partecipanti, coordinati da un operatore esperto, andranno alla scoperta delle bellezze naturali e alla ricerca di specie “aliene”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni contattare i numeri 0773-511352 oppure 348-3167966.

(Il Faro on line)