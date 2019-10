Sagra della Seppia di Ostia, trionfano i sapori del Mare

Ostia – Taglio del nastro per la seconda edizione della Sagra della Seppia di Ostia, con l’obiettivo di superare le 20mila presenze registrate nel 2018 e, ancora una volta, di far conoscere la bontà del prodotto freschissimo, per valorizzare l’economia locale in questo settore e rilanciare Ostia e il suo mare come meta turistica d’eccellenza.

Lo ribadisce Sergio Comandè, Presidente dell’Associazione Ostiaristora, promotrice della manifestazione che per tutto il fine settimana (11, 12 e 13 ottobre), presso il Camping Roma Capitol di via di Castelfusano a Ostia Antica, ha organizzato un programma ricchissimo di eventi, educational, oltre ad un’ampia area ristoro.

La squadra degli chef già operativi dalle ore 11:00 di oggi, sta preparando gustose specialità a base dell’ingrediente principe dell’evento: la Seppia, servita con insalata con carote, sedano e arancia, negli gnocchi con cozze e pomodorini confit, con i piselli, oppure in frittura mista con verdure accompagnate da chips di patate. Un vero trionfo dei sapori del nostro mare.

Il programma dei dibattiti per tutte le giornate prende il via alle ore 17:00.

E oggi pomeriggio, sul palco della Sagra della Seppia, saranno presenti: Filippo Fratini, biologo marino: la seppia e i suoi segreti; Sven Otto Scheen: i sentieri ciclabili sugli argini del Tevere; Matteo Signori, Membro della Commissione della Riserva Statale del Litorale Romano e Piero Labbadia, storico: l’Ambiente della Riserva e i suoi Beni Culturali.

Modera Aldo Marinelli de “La mia Ostia”.

Alle 18:30 da non perdere, lo Show cooking della cuoca Antonia Tripodi che spiegherà ogni giorno una ricetta diversa, oggi: gli gnocchi con le seppie.

Le serate della Sagra della Seppia, 2019 saranno accompagnate da ottima musica. Stasera alle ore 19:00 con il Concerto Rock and Blues degli Anonymus band e alle 20:30 il concerto dei California Oro.

(Qui il programma delle altre giornate)

L’ingresso e il parcheggio (interno) saranno gratuiti. Orario: dal venerdì alla domenica, dalle 11 alle 23:30.

(Il Faro online)