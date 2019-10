Rimini – Aeroporti di Roma, Convention Bureau Roma e Lazio, l’Enit e Roma Capitale confermano al Ttg di Rimini l’attenzione per la Cina. All’appuntamento con la più importante fiera dedicata agli operatori del turismo in Italia, il “sistema Roma per la Cina” presenta, nel corso del convegno organizzato sul futuro del mercato turistico cinese, il virtuoso modello di partnership frutto di una strategia di sistema di lungo periodo che ha dato frutti importanti.

A dare testimonianza del rapporto privilegiato con il mercato del Paese del Dragone sono i protagonisti del “sistema”: insieme ad Aeroporti di Roma, Official Airport Partner della tre giorni, e Convention bureau Roma e Lazio, Roma Capitale, Enit anche Ctrip, il più importante tour operator on-line cinese.

E’ proprio con il colosso del turismo cinese Ctrip, che Aeroporti di Roma, primo aeroporto al mondo ad ottenere la prestigiosa certificazione Welcome Chinese, ha firmato a margine del convegno un importante accordo per far scoprire ai passeggeri cinesi la facilità di viaggiare in Italia attraverso la porta di accesso del Leonardo da Vinci.

“Roma è il primo approdo per la Cina – afferma Carlo Cafarotti, Assessore Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale – il biglietto da visita italiano sulla Via della Seta. Per questo la Capitale fa “sistema” a tutti i livelli. Abbiamo messo a punto – prosegue l’Assessore – una dimensione dell’accoglienza strutturata proprio per chi viene a trovarci dal Paese del Dragone: indicazioni in lingua, promozione sul canale WeChat dedicato, corsi di formazione specifici per i nostri professionisti di settore e a breve segnaletica QR Code sui principali siti di interesse. Non solo turismo ma anche sviluppo economico, in virtù delle sinergie sempre maggiori tra imprese e stratup”.

“Abbiamo programmi congiunti con Enit e con tutto il “sistema Roma per la Cina” per rendere sempre più interessante la nostra attività – dichiara Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di AdR – Speriamo venga rinnovato a breve, in occasione dell’anno del turismo Italia-Cina 2020, il bilaterale aeronautico per aumentare i voli diretti per la Cina.

Quest’anno infatti, il Leonardo da Vinci – annuncia Palombelli – supererà la soglia dei 900.000 passeggeri da e per la Greater China con dodici città direttamente collegate con l’aeroporto di Fiumicino, grazie a sette compagnie aeree, ma molte altre compagnie cinesi vorrebbero aprire nuove rotte su Roma.

L’aeroporto della Capitale infatti, è la porta d’ingresso ideale del Paese, grazie ai collegamenti diretti con le principali città italiane e alle molte opportunità turistiche al Sud.

Rivedo nel mercato cinese – conclude il Palombelli – l’evoluzione di quello Giapponese caratterizzato all’inizio da gruppi per poi evolvere in viaggi individuali alla scoperta di mete dove rivivere il lifestyle italiano”.

“Con AdR e tutte le istituzioni pubbliche e private, abbiamo avviato una grande operazione di sistema e continueremo in questa direzione in occasione dell’anno Cina-Italia, il 2020, che salutiamo da Rimini con questa serata dedicata ai buyer selezionati del mercato cinese” – afferma il vice presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, Stefano Fiori – “Aver avviato negli scorsi anni un dialogo coeso con questo nuovo mercato ci mette in una posizione privilegiata, ed ora che AdR ha moltiplicato ulteriormente le rotte verso la Cina, possiamo ambire alla diversificazione dell’offerta – prosegue Fiori – perché la segmentazione in atto nel mercato cinese ci pone di fronte ad un turista nuovo, che apprezza il Made in Italy e che si affaccia, oltre che al lusso, alla meeting industry”. Il 2020 sarà l’anno Cina-Italia dedicato a cultura e turismo e Aeroporti di Roma e Convention Bureau Roma e Lazio saranno di nuovo insieme in una missione internazionale volta a rafforzare gli accordi intrapresi e avviarne di nuovi”.

Quest’anno infatti, sulla scia dell’intensificarsi dei rapporti diplomatici fra i due Paesi dopo la visita ufficiale del premier cinese Xi Jinping in Italia è seguita una nuova missione corale a Shanghai in occasione di Itb China, la più importante fiera del mercato turistico cinese.

Qui è stato creato l’evento “Rome, the Italian Gateway to your business”, cui hanno partecipato Ambasciata, Ministero del Turismo, Enit, Roma Capitale assieme ad ADR e Convention Bureau Roma e Lazio sotto l’egida di Welcome Chinese. In quell’occasione sono stati illustrati i nuovi collegamenti da Shenzhen, Chengdu e Hangzhou, dove il Convention Bureau Roma e Lazio è stato al centro del network attivato per l’evento “Rome Mice Destination”.