A Santa Marinella la 12ma edizione del Triathlon Sprint

Santa Marinella – Nella “Perla del Tirreno” si ripete anche quest’anno il grande spettacolo della triplice disciplina: il 13 ottobre si svolgerà la 12^ edizione del Triathlon Sprint di Santa Marinella, sulla distanza classica dei 750 mt di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.

Quest’anno la gara è denominata “Città di Santa Marinella” per sancire la grande sinergia tra l’amministrazione comunale e gli organizzatori , la società “3.4 Fun Triathlon Team” del Presidente Mauro Guidaldi e Susanna Cerilli e il co-organizzatore locale nonché responsabile della sezione Triathlon di Santa Marinella Francesco Quintiliani.

La manifestazione coincide con l’anniversario del 70° anno di costituzione del comune di Santa Marinella e pertanto quale migliore occasione per la nuova titolazione.

Santa Marinella è pronta di nuovo ad accogliere il triathlon con i suoi 250 atleti provenienti da tutta la penisola, la gara è inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon e valevole per il campionato regionale Lazio.

I migliori triatleti italiani si sono succeduti negli anni partecipando ad una delle gare più belle d’Italia, con percorso unico in centro città, lungo l’Aurelia per la spettacolare frazione di ciclismo e arrivando al Porto Odescalchi per la frazione di corsa . Continua la tradizione dei grandi atleti di nuoto olimpionici presenti in gara, dopo Massimiliano Rosolino al via gli ultimi due anni, quest’anno al via Damiano Lestingi, il nuotatore olimpionico a Pechino 2008 nonché campione del mondo ed europeo dei 100 dorso, al via anche Gianfranco Coppa inossidabile triatleta civitavecchiese fresco vicecampione del mondo della sua categoria sulla distanza sprint ai mondiali di Losanna.

I migliori triatleti del centro Italia sono attesi allo start che si terrà alle 13.20. Il programma prevede la chiusura della statale Aurelia dalle ore 12.50 in centro città, naturalmente è stato pianificato con gli organizzatori, la Polizia Locale e le associazioni di volontariato un perfetto piano viabilità che negli anni ha funzionato egregiamente.

Segreteria e premiazioni si terranno presso “La Passeggiata di Santa Marinella”, all’interno del “Gigi Bar” che ha messo a disposizione la sua rinnovata struttura .

“Noi organizzatori – dichiara Francesco Quintiliani – dobbiamo dire grazie all’amministrazione comunale di Santa Marinella per la grande disponibilità sempre dimostrata e quest’anno ancor di più dal Sindaco Pietro Tidei alla delegata allo sport Marina Ferullo e all’assessore Andrea Amanati che ci hanno supportato con la loro volontà e passione, in un momento dove le finanze comunali non sono appropriate, avere le autorizzazioni e la disponibilità degli uffici amministrativi e tecnici di competenza del comune è comunque una ricchezza assoluta per il perfetto svolgimento della gara”.

“Naturalmente questo evento non sarebbe possibile senza il supporto operativo della Protezione Civile di Santa Marinella, ringraziamo Andrea Verticelli, Paolo Ballarini e Mauro Guredda e tutti i volontari, la Purosangue Triathlon che ci supporta con la sua esperienza e presenza di numerosi atleti e volontari nonché del coordinatore locale Nicola Di Fatta, i Rafaraiders Mtb Santa Marinella, realtà locale di attenti e operativi bikers, e l’associazione Paracadutisti Giannino Caria di Roma per il loro operativo e strategico supporto organizzativo”.

“Un particolare grazie alla Capitaneria di Porto del comandante Vitale , alla Polizia Locale del Com.te Marinangeli , al Com,te dei Carabinieri Fastella e alla Questura di Civitavecchia, nonché a tutti i servizi Comunali che puntualmente mettono a disposizione le proprie risorse per assicurare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione”, conclude.

