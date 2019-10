Aeroporto, stangata sui car vallet irregolari: 22.000 euro di multa a 3 aziende

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno controllato tre società che offrono servizi di parcheggio della auto private ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, denominato “car valet”.

Le aziende non erano in regola poiché aveva impiegato sette dipendenti risultati del tutto irregolari (lavoratori in nero), in quanto sprovvisti delle relative comunicazioni all’INPS e all’Ufficio Territoriale per l’Impiego.

Al termine dell’attività ispettiva i titolari sono stati contravvenzionati per una somma totale di ventiduemila euro e invitati a regolarizzare la posizione contributiva.

(Il Faro on line)