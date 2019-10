Atletica Insieme, Antonietta Di Martino a Piazza Navona con il bronzo di Berlino

Roma – Antonietta Di Martino, primatista italiana del salto in alto (2.03 all’aperto, 2.04 al coperto), premiata a Doha nel corso della recente rassegna iridata con la medaglia di bronzo per i Mondiali di Berlino 2009 (era giunta quarta con 1,99), a seguito della squalifica per doping della russa Anna Chicherova (argento in Germania), sarà festeggiata anche dalla sua società, le Fiamme Gialle, domenica, a Piazza Navona, nel corso della manifestazione “Atletica Insieme”.

Lo scorso mercoledì Antonietta, che ora presta servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, è stata ricevuta dal Comandante Regionale Campania, Gen. D. Virgilio Pomponi, che ha tenuto a complimentarsi con lei per la meritata medaglia mondiale. Un bel momento per Antonietta, che si vede parzialmente risarcita per la cocente delusione del 2009.

“Atletica Insieme” si aprirà alle 10.00 con attività sportive per i più piccoli e con la “Mamma Run” (10.30). All’iniziativa ha aderito con entusiasmo anche l’Associazione “Salvamamme”. Tra le mamme presenti in piazza, oltre ad Antonietta Di Martino, anche la triplista gialloverde Simona Lamantia.

(Il Faro on line)