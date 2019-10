Atletico Terme Fiuggi, Papaserio: “Alla grande la partita con il Montegiorgio. Avanti così”

Fiuggi – “E’ stata una gioia bellissima, abbiamo festeggiato tutti insieme”. E’ finalmente arrivato il sereno in casa Atletico Terme Fiuggi, la vittoria sul Montegiorgio ha ridato consapevolezza dei propri mezzi ad una squadra che, a causa dei risultati, si sentiva un po’ smarrita.

Le parole di Gianmarco Papaserio, centrocampista a disposizione di Giuseppe Incocciati, testimoniano proprio questo e danno la chiave della voglia di continuare sulla strada tracciata contro i marchigiani. “Ci serviva una prestazione come quella di domenica scorsa, abbiamo giocato alla grande dimostrando che questa squadra ha delle qualità importanti. Incontravamo una formazione che si trova nei piani alti della classifica e che dunque fino a quel punto non aveva sbagliato molto, anzi. Siamo stati bravi a diventare un corpo unico nella ricerca dell’obiettivo, quello dei tre punti. Da adesso in poi non dico che tutto sarà più facile – prosegue il giocatore biancorossoblu – perché in questo raggruppamento non ci saranno mai sfide semplici, però con questa concentrazione e con questo spirito possiamo continuare a toglierci delle soddisfazioni. E’ cambiato il nostro modo di pensare, ci siamo messi in testa di lavorare meglio, tatticamente e tecnicamente, questo ha fatto accendere un interruttore che fino a qualche settimana fa non scattava e che ora potrebbe farci fare una svolta in campionato”.

Svolta che si dovrà mantenere anche contro l’Olympia: “Non sarà affatto una sfida facile, perché giocheremo fuori casa e soprattutto perché la squadra che andremo ad affrontare ha un grosso potenziale offensivo. Domenica scorsa contro la Sangiustese sono stati capaci di segnare 5 gol fuori casa. Non capita tutti i giorni…”.

Foto : MixZone

(Il Faro on line)