Il fatto

Civitavecchia, l’Istituto “Calamatta” e la Guardia Costiera visitano la nave scuola Gulden Leeuw

La nave scuola, impegnata nove mesi l’anno in una campagna addestrativa nell’Atlantico e nel Mar Mediterraneo a favore di studenti provenienti da diverse nazioni, è in sosta nel porto di Civitavecchia per l’intera settimana