Civitavecchia, reperti archeologici esposti in casa: denunciato collezionista 60enne

Civitavecchia – Ieri mattina, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno individuato un appartamento nel quartiere San Gordiano, all’interno del quale hanno rinvenuto numerosi oggetti di dubbia provenienza, probabilmente reperti di interesse archeologico.

I Carabinieri, entrati nell’abitazione di un 60enne romano, hanno sequestrato circa venti oggetti in terracotta – anfore, crateri, vasi, lacrimatoi – oltre a molti altri pezzi in bronzo -spade, pettini, monete – tutti esposti nel salone dell’appartamento.

Il collezionista è stato denunciato in stato di liberà per ricettazione di beni archeologici di proprietà dello Stato, e si attende la perizia degli archeologi della Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, finalizzata ad accertare l’autenticità ed il valore storico di quanto rinvenuto e sequestrato. Le indagini dei Carabinieri continuano per capire i canali di approvvigionamento dei pezzi.

(Il Faro online)