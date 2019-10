Fiumicino, al Museo del Saxofono il “Duo Camilletti” in concerto

Fiumicino – Domenica 20 ottobre 2019, alle ore 18, al Museo del Saxofono un pomeriggio dedicato alle grandi note con il concerto di flauto traverso e pianoforte, di due giovanissimi talenti della musica classica del nostro territorio.

Si tratta di Yumi e Kiro Camilletti , conosciuti come il “Duo Camilletti”, recentemente premiati dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, con una targa per “l’impegno e i risultati ottenuti in ambito musicale”.

In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Schubert, Chopin e Donizetti.

(Il Fasro online)