Il Prof. Paolo Zeppilli, di Ostia, torna nello staff della Nazionale maggiore di calcio come Medico Federale

Roma – E’ di ieri la notizia del ritorno, ma il Prof. Paolo Zeppilli, sportivo sin dalla giovanissima età, appassionato soprattutto di pallavolo (che insegna), ciclismo e beach – volley, fino a livelli semi – professionistici (serie B nazionale), quel ruolo, lo ha già ricoperto per molti anni: ben 15 anni come Responsabile Medico della Nazionale A Italiana di Calcio, con il prof. Andrea Ferretti, ha partecipato a 3 campionati del Mondo (1994-1998-2002), e a 4 Campionati Europei (1996-2000, 2004, 2008) con sei differenti allenatori (Vicini, Sacchi, Maldini, Zoff e Trapattoni e Donadoni).

Attualmente responsabile della Ricerca Scientifica e dell’Attività Didattica della FIGC, è anche Direttore della Medicina dello Sport e Rieducazione Funzionale del Policlinico universitario Agostino Gemelli, dove svolge attività di valutazione clinica e funzionale, prevalentemente di natura cardiologica, in sportivi con anomalie elettrocardiografiche e valvulopatie, con particolare attenzione allo studio delle cardiopatie a rischio di morte improvvisa da sport (leggi qui).

Dal 1990, è responsabile dell’Unità Operativa di Medicina dello Sport con gestione diretta di personale medico di ruolo e specializzandi.

Zeppilli scrive poesie in dialetto romanesco ed in lingua, attività per la quale ha ricevuto numerosi premi in concorsi prestigiosi. E questa sua ironia tutta romana, è certamente in parte, il segreto del suo successo.

Un messaggio caloroso ed un attestazione di stima profonda, sono stati manifestati sui social dalla ASD Volleyball Santa Monica (leggi qui), della quale Zeppilli è Presidente: “Un grandissimo in bocca al lupo al nostro Presidente Prof. Paolo Zeppilli che festeggia con noi il suo gradito ritorno nello staff della nazionale maggiore di calcio in qualità di Medico Federale, ruolo già ricoperto in passato negli anni 90 e 2000. Da tutta la famiglia Santa Monica un grosso abbraccio e sentite congratulazioni al nostro Presidente che non farà comunque mai mancare la sua vicinanza a tutto il nostro movimento.”