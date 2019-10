Investita dal treno alla Stazione di Parco Leonardo

Fiumicino – Tragico incidente alla stazione di Parco Leonardo. Trenitalia, nelle sue comunicazioni ufficiali, parla genericamente di “rinvenimento di una persona deceduta tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto”-

Immediati i soccorsi e l‘arrivo di un’ambulanza, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica esatta c’è ancora grande confusione, perché le notizie che arrivano sono frammentate. L’unica certezza è che c’è stata una vittima.

Dalle immagini, in assenza di notizie ufficiali da parte delle forze dell’ordine, si può solo rilevare come la dinamica sia strana. Quello dov’è la donna, infatti, è il binario del treno lento direzione Roma. Quindi, presumibilmente, il treno era fermo in stazione.

La circolazione dei treni sta subendo ritardi su tutta la linea. Il traffico in graduale ripresa dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

Il precedente

E’ purtroppo ancora vivo nella memoria l’episodio accaduto nel 2014 (leggi qui), allorché una giovane che era in stazione a Parco Leonardo aspettando il treno, fu investita dalla locomotiva, perdendo purtroppo un braccio.

Canto: “Abbiamo un progetto di riqualificazione della stazione”

Fermo restando che devono essere accertate le cause di questo specifico incidente, il Comitato di Quartiere Parco Leonardo, dieci giorni fa ha contattato Rfi per un progetto di riqualificazione dell’intera stazione di Parco Leonardo. Tutto rientra in un progetto più ampio di riqualificazione urbana ed economia sostenibile per Parco Leonardo, con particolare attenzione alla sicurezza e, nello specifico, alla Stazione di Parco Leonardo.

Notizia in aggiornamento

Primo aggiornamento ore 9.49