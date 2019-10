Latina, la Lega Giovani: “Non sottovalutiamo il problema dei topi nelle scuole”

Latina – Non sottovalutare la questione ratti all’interno delle scuole nel territorio pontino. È quanto chiesto dalla Lega Giovani di Latina, coordinata da Alessandro Palmigiani: “Occorre prevenire affinché si evitino situazioni sgradevoli e spiacevoli come quella accaduta nella scuola primaria Goldoni dell’istituto comprensivo Giuseppe Giuliano, la derattizzazione prima dell’inizio di ogni anno scolastico potrebbe essere la soluzione migliore per eliminare il problema alla radice”.

“Se da un lato l’Amministrazione comunale è stata tempestiva nel segnalare all’Asl una possibile criticità igienico-sanitaria – proseguono i giovani leghisti -, dall’altro auspichiamo che eventi del genere non accadano più perché gli studenti non possono rischiare di perdere giorni di scuola, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico e con la stagione invernale alle porte. A ciò si aggiungono gravosi disagi anche tra tutto il personale didattico-amministrativo delle scuole e le preoccupazioni dei genitori degli alunni causate da carenze infrastrutturali e relativo deterioramento degli istituti, oltre al problema del posizionamento di cassonetti e compostiere negli edifici scolastici, forse motivo principale della presenza di topi nella classe 3° A della scuola primaria Goldoni dell’istituto comprensivo Giuseppe Giuliano”.

Fa eco Marco Maestri, Coordinatore della Lega Giovani Provincia di Latina: “Spero che nei prossimi giorni queste Amministrazioni rispondano alla mia interrogazione in merito alla effettuazione, prima dell’ inizio dell’anno scolastico, delle procedure di verifica e valutazione delle vulnerabilità e criticità degli edifici scolastici, per la preventiva individuazione degli interventi necessari a garantirne le condizioni minime di sicurezza.”

(Il Faro online)