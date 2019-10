Ostia, ruba da un’auto parcheggiata sul lungomare: denunciata 42enne

Ostia – Ad Ostia, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una cittadina romena di 42 anni, per il reato di “ricettazione”.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando un uomo ha allertato una pattuglia in servizio di zona, riferendo di aver riconosciuto il proprio zaino precedentemente rubato, sulle spalle di una donna che si era allontanata a piedi.

L’uomo ha brevemente spiegato che qualche ora prima aveva trovato la propria autovettura, parcheggiata sul lungomare Toscanelli, aperta e dalla quale ignoti avevano asportato una borsa contenente, tra le varie cose, anche il proprio tablet.

Le immediate ricerche hanno permesso ai militari di localizzare e bloccare, in una via limitrofa, la donna che è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria; la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.

(Il Faro online)