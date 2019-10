La denuncia

Rifiuti e discariche nel verde di Montalto Marina: l’allarme del M5s foto

Corniglia: "Tolleranza zero contro le discariche, multe e sanzioni per chi non rispetta il territorio, non è possibile che gli zozzoni la facciano franca"









Montalto – Rifiuti e discariche: questo è quello che si trova facendo una passeggiata nel verde che costeggia via litoranea a Montalto Marina. A denunciarlo è Francesco Corniglia consigliere comunale M5stelle a Montalto di Castro “Ormai siamo stanchi di denunciare questo schifo. Aspettiamo un gesto di responsabilità da parte dell’Amministrazione affinché si inizi il prima possibile ad usare le teletrappole.Tolleranza zero, multe e sanzioni per chi non rispetta il territorio. Foto 3 di 4





Lo sfalcio del verde, i laterizi e altro sono un’offesa anche per quelle ditte che fanno i conferimenti dei rifiuti seguendo le giuste regole e sopportandone il costo.

Non è possibile che le persone perbene siano quelle più penalizzate e che gli zozzoni continuino a farla franca”.