Roma, litiga con i genitori e li minaccia con un coltello da cucina: denunciato 28enne

Roma – A Ponte Galeria, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un’abitazione per bloccare un 28enne che, armato di un coltello da cucina, stava minacciando i genitori con cui conviveva.

L’uomo, disoccupato e con disturbi psichici, nella mattinata di ieri, dopo un litigio con la madre, l’ha dapprima minacciata con un grosso coltello preso in cucina e poi si è avventato contro il padre che era accorso in aiuto della moglie.

I Carabinieri, nel frattempo allertati, sono intervenuti cercando di riportare alla calma l’uomo che stava ancora inveendo contro la madre e con il coltello in mano.

Dopo un laborioso colloquio, i Carabinieri sono riusciti a far ragionare l’esagitato che ha spontaneamente consegnato l’arma, desistendo dalle minacce: il coltello è stato quindi sequestrato e l’uomo è stato denunciato per “minaccia aggravata”, non prima di averlo affidato alle cure dei sanitari del 118.

(Il Faro online)