Sabaudia, in giro per la città con la cocaina nascosta negli slip: arrestato pusher

Sabaudia – Nella tarda serata di ieri, in Sabaudia, via Carlo Alberto, i militari del locale comando stazione carabinieri, nel corso di servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, traevano in arresto, in flagranza di reato, un 37 enne di Napoli.

In particolare il prevenuto, fermato alla guida della propria autovettura, sottoposto a perquisizione personale dagli operanti, veniva trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultate negli slip e della somma contante di euro 1.385,00, ritenuta verosimilmente provento di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva, altresì, di rinvenire ulteriori 12 dosi della medesima sostanza, occultata all’interno di una scarpa.

Lo stupefacente recuperato per un totale di grammi 17,00 è stato sottoposto a sequestro unitamente al denaro, mentre l’ arrestato trasferito presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

(Il Faro online)